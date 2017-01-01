Краевые власти разрабатывают стратегический план войны с борщевиком

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края разработало проект Плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края на 2019—2021 годы.

Среди предлагаемых мер, в частности, муниципалитетам рекомендуется «разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий по борьбе с борщевиком», «привлечь к борьбе с массовым распространением на территории Пермского края борщевика Сосновского землепользователей земельных участков» и «обеспечить исполнение Плана мероприятий в пределах своей компетенции».

В Плане указана и задача для краевого минсельхоза — «обеспечить мониторинг и свод информации по реализации Плана мероприятий».