В первом квартале пассажиропоток в международном аэропорту Пермь вырос на 7,2%

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По итогам первого квартала 2019 года, услугами аэропорта Большое Савино воспользовались более 323 тыс. человек. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщают в аэропорту.

Самый высокий рост пассажиропотока отмечается на международных направлениях. Обслужено более 44 тыс. человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Перми в Тбилиси и Анталью. В 2018 году эти направления отсутствовали в зимнем расписании. Высокая динамика роста наблюдалась на рейсах на Бангкок (почти в 3,5 раза) и на Пхукет (на 8%).

На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 5% и составил более 279 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Наиболее высокая динамика роста наблюдалась на следующих направлениях: Новосибирск — пассажиропоток увеличился почти в два раза, Когалым — пассажиропоток увеличился почти в пять раз. Кроме того, хорошие показатели демонстрирует направление до Нижнего Новгорода: средняя загрузка рейса за три месяца 2019 года — более 88%.

В марте 2019 года услугами международного аэропорта Пермь воспользовались почти 118 тыс. человек — на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 100 тыс. человек (+6,5%), а на международных линиях — более 17 тыс. пассажиров (+25%).