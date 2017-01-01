Примирением сторон завершился суд над тренером бассейна «Олимпия»

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Фото: Валерий Чепкасов

В Перми не будут судить тренера бассейна «Олимпия» Наталью Аборину, на чьём занятии утонула 10-летняя ученица. Судья удовлетворил просьбу родителей ребёнка прекратить судебный процесс за примирением сторон, сообщает 59.ru.

2 апреля 2018 года Наталья Аборина проводила тренировку 10—11-летних детей. После выполнения детьми упражнений в бассейне в ластах одна из девочек захлебнулась и ушла под воду. Под водой она пробыла 4 мин. 25 сек. Ребёнка заметила посетительница бассейна, которая плавала на соседней дорожке. Женщина достала девочку за лямку купальника. В бессознательном положении ребёнка госпитализировали. 23 мая 2018 года девочка, не приходя в сознание, скончалась.

После трагедии тренер выплатила родителям погибшей девочки в качестве компенсации 2 млн руб. Женщина из-за серьёзного стресса находилась на лечении. Она полностью признала вину. Отец и мать погибшего ребёнка попросили прекратить уголовное дело в отношении Абориной.

Сегодня, 3 апреля, судебный процесс в отношении тренера прекратили. Это значит, что подсудимая не понесёт уголовное наказание, но с неё не снимают виновность.

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