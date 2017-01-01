Дмитрий Медведев пообещал пермским предпринимателям внести изменения в Налоговый кодекс Представители пермского бизнеса рассказали федеральным чиновникам о своих проблемах

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Встреча Дмитрия Медведева с пермским бизнесом

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 2 апреля, в рамках визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Пермь прошла встреча с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Основной темой обсуждения стала реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сразу несколько предпринимателей обратили внимание федеральных чиновников, что информирование о существующих мерах поддержки малого бизнеса ведётся на недостаточном уровне. Например, учредитель ООО «ПК «Урал-Полимер» Владимир Липнягов (производство изделий из полиэтилена высокого давления) спросил, где можно посмотреть актуальный и полный список мер господдержки бизнеса в рамках нацпроекта. «У нас много чего принимается на разных уровнях, но общего сводного каталога не существует. Есть бизнес-навигатор, там большая часть информации. И если там чего-то не хватает, то нужно ресурс развивать. Но мне кажется, должен быть всё-таки и региональный ресурс, так как меры поддержки принимаются не только на федеральном уровне, но и на региональном», — отметил премьер-министр. В качестве примера он привёл московский ресурс и предложил установить на федеральном уровне для региональных порталов какие-то критерии, чтобы у них была понятная навигация и более полная информация. Директор частного детского сада Антон Босенко, в свою очередь, спросил премьера о возможности информировать предпринимателей о новых мерах поддержки через социальные сети. Дмитрий Медведев заявил, что он понимает важность этого направления и оно обязательно будет развиваться.

Также предприниматели стали спрашивать премьера о том, как власти могут им помочь в части льготного кредитования. Дмитрий Медведев пояснил, что право на участие в программе льготного кредитования есть уже у 70 банков и до конца года общий объём таких займов для малого бизнеса должен достигнуть 1 трлн руб. Директор ООО «Пермские автобусные линии» Олег Сасунов отметил, что их компания кредитуется в местном банке, однако количество банков, участвующих в этой программе, ограничено. В связи с этим предприниматель поинтересовался, будет ли возобновлена программа кредитования бизнеса, чтобы в ней могли пройти аккредитацию местные банки, которые работают с ними. Дмитрий Медведев сообщил, что программу возобновят, а список региональных банков расширят. Также председатель правительства отметил, что они рассмотрят возможность снижения ставки.

Генеральный директор ООО «Промтранс» Константин Потоцкий сообщил, что в ближайшее время они планируют расширить производство и построить вагоноколёсные мастерские по ремонту колёсных пар, и спросил, планирует ли Правительство РФ расширить перечень отраслей экономики, которые могут воспользоваться льготными условиями по кредитованию. «Будем считать, что это случайность. Но мы вчера у меня на совещании рассматривали вопрос по стройке. И я дал поручение о включении строительного бизнеса в систему льготного кредитования», — сообщил премьер-министр.

Первый замгендиректора — главный конструктор ООО «Инверсия-Сенсор» рассказал, что ещё шесть лет назад они были маленьким стартапом в Новосибирске. После переезда в Перми на территорию кластера «Фотоника» начинающая компания нашла в лице крупного промышленного предприятия — ПНППК — стратегического партнёра. «Они вошли к нам в капитал, и за счёт этого мы достаточно сильно выросли. Сейчас ООО «Инверсия-Сенсор» является одним из лидеров отрасли волоконно-оптических систем мониторинга в России и работает с крупными нефтегазовыми компаниями», — отметил Иван Шелемба и попросил правительство рекомендовать крупному бизнесу активнее покупать доли в перспективных проектах. Дмитрий Медведев сообщил, что даже готов подписать соответствующую директиву и заставить крупные госпредприятия это делать. Однако он отметил, что одними директивами крупные компании простимулировать невозможно, поэтому правительство должно придумать, как замотивировать предприятия.

Директор компании GimmeStone, которая занимается производством каменных покрытий для ноутбуков, планшетов и телефонов, Богдан Бовыкин сообщил, что механизм передачи данных о посылке на экспорт из таможни в налоговые органы плохо налажен. «Мы продаём свою продукцию уже в 120 стран мира. При экспортных отправках через «Почту России» должна применяться ставка 0% НДС, но мы обязаны, вынуждены добавлять 20% к стоимости, так как мы фактически не можем подтвердить ФНС, что у нас посылка ушла за границу. А в рамках нацпроекта стоит задача по увеличению числа компаний МСП, торгующих на экспорт. Мы считаем, что как только этот механизм передачи данных с таможни в налоговые органы начнёт автоматически работать, это привлечёт больше компаний. В связи с этим вопрос: когда данный механизм заработает автоматически?» — поинтересовался предприниматель.

На вопрос ответил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он согласился с тем, что процедура подтверждения права на применение ставки ноль НДС при экспорте на сегодняшний день — довольно сложная и неэлектрифицированная, и сообщил: чтобы сделать нормальный электронный сервис, нужно внести изменения в 165-ю статью Налогового кодекса. На это Дмитрий Медведев заявил, что даст такое поручение Минфину и тот подготовит изменения в законодательство.

Генеральный директор ООО «А.В.Т. Спорт» Алексей Тарасенко сообщил, что их компания активно развивается — производит и поставляет спортивный инвентарь в школы, спортивные секции спортивные магазины — и скоро может выйти из реестра Корпорации МСП. Чтобы не потерять государственную поддержку, руководитель компании попросил ввести какой-то переходный период и, например на два года, сохранить господдержку предприятия. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, который также присутствовал на встрече, сообщил, что сейчас министерство работает над тем, чтобы сделать промежуточный режим перехода от упрощённых систем к общей. «Чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой, — пояснил министр.