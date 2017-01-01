Администрация Перми выставила на аукцион два трёхсторонних рекламных щита за 243 тыс. руб.

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Конструктивный чертеж рекламного щита по новым требованиям

Фото: Администрация Перми

Администрация Перми продолжает выставлять на аукционы места под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения. Объявлены ещё три аукциона, на которые выставлены 105 лотов (один лот — одно место).

На них разыграют двусторонний «сити-формат», двусторонние сити-борды, двусторонние и трёхсторонние щиты. Самый маленький формат (он же и самый «дешёвый») — «сити-формат» площадью 4,32 кв. м со стартовой ценой 13,6 тыс. руб. Самый крупный — трёхсторонние щиты площадью 36 кв.м со стартовой ценой в 243,8 тыс. руб. Пока под них будет отдано два места — на ул. Юрша и проспекте Декабристов.

13 конструкций («сити-формат» и двусторонние щиты) разыграют на ул. Революции, 12 двухсторонних щитов — на ул. Подлесной, 11 конструкций («сити-формат», сити-борды и один двусторонний щит) разыграют на шоссе Космонавтов. Аукционы состоятся с 17 по 21 мая.

Напомним, по новой схеме размещения наружной рекламы в городе должно быть 916 конструкций. Причём вся крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы (с третьего по 18-й) состоятся с 18 апреля по 21 мая. На всех назначенных на настоящий момент аукционах должно быть разыграно 560 лотов, что составляет уже более половины из всех предполагаемых мест.