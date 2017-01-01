В муниципальную собственность приняты объекты культурного наследия

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В муниципальную собственность приняты ранее бесхозяйные объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на Егошихинском кладбище. В их числе могилы врача-психиатра Эмиля Залкинда, организатора пермской группы «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» Евгения Пузырёва, писательницы Евгении Трутневой, врача-патологоанатома Михаила Козы, врача-гигиениста, общественного деятеля и краеведа Павла Серебренникова, врача-офтальмолога и благотворителя Евгении Серебренниковой (Солониной), а также могила профессора Льва Кертмана, расположенная на Южном кладбище, сообщают в администрации Перми.

Объекты закрепят на праве оперативного управления за специализированным учреждением культуры — «Городским центром охраны памятников». Профильными специалистами будут приняты меры по сохранению объектов, их содержанию и проведению своевременных ремонтных работ.

Согласно действующей процедуре, бесхозяйные объекты выявляются районными администрациями города. После подтверждения того, что объект не имеет собственника или собственник от него отказался, объект ставится на учёт в Росреестре в качестве бесхозяйного. По истечении года со дня постановки объекта на учёт департамент имущественных отношений обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на это сооружение.

Бесхозяйные объекты только по решению суда могут быть признаны поступившими в муниципальную собственность. После вступления в законную силу решения суда о принятии в муниципальную собственность осуществляется государственная регистрация права собственности на объект.

Сейчас департамент имущественных отношений оформляет документы на включение памятников в реестр муниципального имущества.