Слоты Пермского марафона стали дешевле

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Продолжается регистрация на Пермский марафон — 2019. В оргкомитет поступили пожелания по организации от уже зарегистрированных спортсменов и любителей здорового образа жизни и потенциальных участников. Их все постарались учесть, сообщают в администрации Перми.

Так, одним из приятных изменений стало уменьшение стоимости слотов. У тех, кто регистрацию прошёл до 3 апреля включительно, есть право вернуть разницу на основании заявления с указанием реквизитов своей банковской карты с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) во Дворце спорта «Орлёнок» по адресу: ул. Сибирская, 47. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Иногородние участники смогут вернуть разницу в день получения стартового пакета.

Ещё одно пожелание, которое учёл оргкомитет марафона, — введение дополнительных льгот для ряда категорий участников. Так, теперь пенсионеры, инвалиды и ветераны труда будут уплачивать регистрационный взнос меньше ранее установленного, кроме того, на протяжении всего времени регистрации для них цена будет фиксирована.

Дети до 8 лет на дистанции 1,5 км участвуют в забегах бесплатно. Также бесплатно смогут принять участие в заезде на колясках на дистанцию 200 м инвалиды, относящиеся к категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Подростки в возрасте от 9 до 18 лет включительно, а также студенты очной формы обучения уплачивают регистрационный взнос со скидкой в размере 50%.

Приятный бонус появился и для семей. При участии родителей (законных представителей) регистрация первого ребёнка возможна со скидкой 50%, для второго и последующих детей — участие бесплатное. Для этого необходимо регистрироваться непосредственно во Дворце спорта «Орлёнок».

Откорректированная стоимость регистрационных взносов, а также информация о скидках и льготах размещена на сайте Пермского международного марафона.

Кроме того, по просьбам участников сейчас пересматривается трасса марафона на длинные дистанции — 42,195 км, 21,1 км, 10,5 км. Из нее будет исключена Северная дамба, её заменят иным участком. Подробнее об этом будет сообщено дополнительно.

Забег на 5 км по-прежнему пройдёт по ул. Ленина, Сибирской и Монастырской. Забег на 3 км и заезд на колясках пройдут по ул. Ленина.