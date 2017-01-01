Дмитрию Медведеву представили тайную разработку пермского «Промобота»

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Сегодня, 2 апреля, во время рабочего визита в Пермь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с деятельностью крупнейшего производителя автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы ООО «Промобот».

Компания «Промобот» является субъектом малого бизнеса и «якорным» резидентом технопарка «Морион Digital», на площадке которого происходит кооперация малых и средних предпринимателей в IT-сфере. Деятельность таких технопарков в России является важным этапом в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Премьер-министру РФ, министру экономического развития РФ Максиму Орешкину, генеральному директору АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александру Браверману и губернатору Прикамья Максиму Решетникову представили эксклюзивную разработку пермской IT-компании. Проект ведётся в режиме секретности — его видели лишь некоторые сотрудники предприятия. Публичная презентация новой разработки состоится 16 апреля на ежегодной конференции Skolkovo robotics.

Также Дмитрию Медведеву презентовали полный цикл разработки, сборки и тестирования роботов на территории технопарка «Морион Digital». Благодаря новой производственной площадке к 2022 году «Промобот» сможет производить не менее 100 роботов в месяц. В настоящее время компания уже произвела около 450 роботов для 33 стран, в том числе США, Чили, Австралии и др.

Главе кабмина также рассказали, что один из роботов работает в многофункциональном центре (МФЦ) в Перми. Дмитрий Медведев назвал неплохой идеей распространить этот опыт на другие МФЦ и даже предложил министру экономического развития Максиму Орешкину тоже такие машины приобрести «и сократить расходы на управленческий персонал».

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет региону претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны, и мира. «Расширение производства компании, которое стало возможным благодаря переезду на площадку технопарка, позволит предприятию выйти на новые рынки и дать дополнительный импульс развитию цифровой экономики региона», — подчеркнул Максим Решетников.