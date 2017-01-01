Рене Магритт и пермский дизайн В Центральном выставочном зале прошла модная вечеринка в честь закрытия выставки литогравий с картин Рене Магритта

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Выставка Рене Магритта закрыта, но дело его живёт... в Перми. На финисаже в ЦВЗ показали коллекцию дизайнера Елены Стариковой «Вероломство образов», посвящённую творчеству бельгийского сюрреалиста. Ищите теперь сюрреалистические вещи на пермских улицах.

Фото: Алёна Ужегова

Центральный выставочный зал становится всё более светским местом. Нынешний «директорат» в лице Марины Фельдблюм и Эллы Дерягиной знает толк в вечеринках и несёт искусство в массы как-то особенно весело и непринужденно. И, кстати, питает слабость к моде — она ведь отрасль дизайна, который не оторвать от искусства. Поэтому закрытие экспозиции Рене Магритта было выстроено вокруг показа новой коллекции Елены Стариковой.

Елена Старикова — дизайнер-минималист, а Рене Магритт, как известно, сюрреалист, хотя признавать себя таковым не любил. Пермский дизайнер честно призналась, что как следует пригляделась к творчеству художника только здесь, на пермской выставке, и новую коллекцию создала под явным влиянием бельгийца.

Перековываться в сюрреалисты Старикова не стала, но добавила немного эксцентрики и много цвета своим вещам. Сине-зелёный колорит Магритта явственно прослеживается в летних пальто и платьях, достойных стать главными героями уличных модных хроник — уж очень заметны и необычны. Классические минималистические вещи тоже были, и это духу выставки не противоречило — из сюрреалистов Магритт был едва ли не самым сдержанным.

Эксцентрики показу добавили брошки от мастера-кукольника Nadia Lova: «магриттовские» яблоки, силуэты «человечков в котелке» и прочее. Броши непринуждённо располагались в самых неожиданных местах, как и полагается сюрреалистическим предметам. На спинках платьев и пальто, а также пониже были напечатаны строки пермской поэтессы Валерии Пермской: «Откуда берутся идеи». Сама поэтесса пришла на выставку в удивительной шляпке, похожей на помесь котелка с цилиндром.

В общем, Магритт у нас пошёл, и вечеринка получилась весёлая. Фотозоны были оформлены как инсталляции, и публика фотографировалась на фоне женского портрета, висящего вниз головой, или где-то в ногах прекрасной наездницы с картины «Препятствие пустоты». Это было гораздо интереснее, чем фотографироваться на фоне какого-то банального рекламного плаката. Банального на выставках сюрреалистов никто не любит.

Как всегда, не обошлось без лотереи. А завершила вечер пермская группа «Дорога через лес».