Дмитрий Медведев: Нытва станет ТОСЭР

Решение премьер обнародовал в ходе встречи с Максимом Решетниковым

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В ходе своего визита в Пермь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о подписании им распоряжения правительства о создании в Нытве территории опережающего социально-экономического развития.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:

— Нытва — это моногород. И теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые есть в ТОСЭР. Надеюсь, что будет создано значительное количество рабочих мест, организовано производство и общая ситуация улучшится.

Максим Решетников поблагодарил премьера за принятое решение и назвал ТОСЭР действенным механизмом, чья эффективность уже доказана в Чусовом.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— ТОСЭР — это не рыба, это удочка. У нас есть в Нытве определённые наработки. Ведь просто так в правительстве, без заделов, статусы не предоставляют.

Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в конце 2017 года и находилась на рассмотрении в Минэкономразвития России. Глава Прикамья вел переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение долгожданного статуса. Инициаторы инвестиционных проектов в ТОСЭР имеют право получить значительные налоговые льготы. До этого дня в Прикамье статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен только городу Чусовому.