Завтра открывается регистрация на «Тотальный диктант»

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Фото: Константин Долгановский

В среду, 3 апреля, с 11:00 можно будет зарегистрироваться на «Тотальный диктант — 2019». Традиционная акция в поддержку грамотности состоится 13 апреля в 13:00, напоминают организаторы самой массовой акции, направленной на повышение грамотности.

По данным организаторов акции, в Тотальном диктанте участие примут не только Пермь и Пермский район (здесь размещены 15 площадок), но и другие города Прикамья: Кунгур, Губаха, Чайковский, Березники, Верещагино, Суксун, Соликамск, Верещагино, Чернушка, Оханск, Очёр. Более подробную информацию о точках, в которых будут писать диктант, можно найти на сайте акции.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.