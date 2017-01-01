Завтра и послезавтра отключат воду в двух районах Перми

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Фото: Yandex.ru

В Кировском и Мотовилихинском районах Перми отключат или ограничат подачу холодной воды в 48 жилых домах. Отключение проводят в связи с планово-ремонтными и аварийно-восстановительными работами, сообщают в «Новогоре-Прикамье».

В связи с аварийно-восстановительными работами на ул. Шишкина, 29 завтра, 3 апреля, с 9:00 до 16:30 произойдёт отключение в домах на ул. Автозаводской, 29 и Шишкина, 20, 29, 31.

Из-за планового ремонта 4 апреля на улице Сакко и Ванцетти, 90 с 10:00 до 19:00 отключат воду на ул. Агатовой, 28, 32, 36, Артёма, 134, Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 96, 99.

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