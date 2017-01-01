«Талан» объявляет акцию «Зелёная пятница»

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«Талан» объявляет «Зелёную пятницу». Только 5 апреля квартиры в жилом комплексе «Доминант» (г. Пермь, ул. Луначарского, 99) можно приобрести с выгодой 250 000—350 000 руб.

«Доминант» — это дом высокого класса, расположен на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова, в самом центре Перми. Для комфорта жителей девелопер предусмотрел двухуровневый паркинг, приватный двор с собственной аллеей, стильный дизайн холла и множество интеллектуальных решений.

Уникальные форматы квартир в «Доминанте» подходят для необычного зонирования. Под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ. Окна с мультифункциональным остеклением обеспечивают дополнительное энергосбережение.На фасаде жилого комплекса предусмотрены короба под кондиционер. Из «Доминанта» открываются лучшие виды на эспланаду, Театр-Театр и Каму.



Узнайте подробную информацию по телефону + (342) 299-99-33

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ .

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»