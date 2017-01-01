Холдинг «Местное время» выселяют из арендуемых помещений в Green Plaza

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В четверг, 4 апреля, будет принято окончательное решение о нахождении холдинга «Местное время» на арендуемых им площадях в бизнес-центре Green Plaza. Об этом «Новому компаньону» рассказала директор ООО «Пермь-Констракшн» Марина Медведева (компания управляет бизнес-центром Green Plaza).

Напомним, что в Green Plaza размещены редакции нескольких пермских изданий, входящих в холдинг «Местное время»: краевой газеты «Звезда», радиостанции «Эхо Москвы» в Перми», одноимённых сайтов, ИА «Местное время», телеканала «Урал Информ» и интернет-портала «В курсе.ру».

По словам руководителя, задолженность данных структур по арендной плате в марте превысила 1 млн 120 тыс. руб. «И это мы не учитываем задолженности по электроэнергии. — подчёркивает Марина Медведева. — Долги за электричество нам обещали погасить к пятнице, 29 марта. К сожалению, на 2 апреля это обещание не выполнено».

По словам директора ООО «Пермь-Констракшн», окончательное решение о «выселении» холдинга с арендуемых площадей будет принято в четверг, 4 апреля, после возвращения руководителя из командировки.

Напомним, что в марте в помещениях Green Plaza, которые арендуются различными юрлицами для холдинга «Местное время», уже вводилось ограничение на подачу электроэнергии.

По данным ИА «Местное время», отключение было проведено по прямому распоряжению собственника бизнес-центра Юрия Борисовца, руководителя фракции «Единая Россия» в краевом Заксобрании. «Борисовец остался недоволен эфиром политической программы «Кухня» на «Эхо Москвы» в Перми», в котором приглашённые эксперты раскритиковали работу Законодательного собрания и конкретно фракции «Единая Россия»», — сообщало информагентство.