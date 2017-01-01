В Красновишерске снесут сгоревшее здание Дома культуры Изначально здание хотели реконструировать, но потом передумали в пользу нового строительства

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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» объявило аукцион на снос здания по адресу: Красновишерск, улица Дзержинского, 9б. Начальная цена контракта — 2,9 млн руб. Итоги аукциона планируют подвести 8 апреля. Сроки работ — 45 календарных дней с даты подписания контракта.

Раньше в этом здании находился районный Дом культуры. В июле 2016 года в здании произошёл пожар. В результате сгорели концертный зал, картинная галерея, танцевальный класс, световая и частично — звуко-усилительная аппаратура. Предварительной причиной пожара называли нарушение требований пожарной безопасности при резке металла искрообразующим инструментом.

В 2017 году минстрой края сообщил, что большинство несущих конструкций Дома культуры находятся в работоспособном техническом состоянии и объект пригоден к восстановлению. Сообщалось, что глава региона Максим Решетников принял решение о выделении денег на восстановление здания — 25 млн руб. из резервного фонда краевого правительства. Ещё 10 млн руб. должны были выделить из бюджета муниципалитета. Восстановить ДК планировали не позднее июня 2018 года, но так этого и не сделали. В минстрое «Новому компаньону» сообщили: муниципалитет не подготовил в срок проектную документацию, поэтому заложенные в бюджете деньги были сняты. «Если они подготовят проект, вопрос рассмотрят повторно», — пояснили в министерстве.

Директор МБУК «Районный Дом культуры» Андрей Кулижников рассказал, что проект реконструкции здания был готов, но не прошёл госэкспертизу. Чтобы ДК соответствовал современным требованиям, требовалось внести в ПСД дополнительные коррективы. Из-за этого стоимость работ заметно выросла и стала сопоставима со строительством нового здания.

Новый объект решили построить на том же месте. Проектные работы взял на себя АО «Соликамскбумпром». «До лета мы должны снести здание. До конца года — сделать проект, пройти экспертизу и с ним заявиться на финансирование на 2020 год. Новое здание предполагается построить в 2020—2021 годах», — сообщил директор МБУК «Районный Дом культуры». По его словам, новое здание по площади будет немного больше сгоревшего. Стоимость строительства пока неизвестна, но предполагается, что она будет примерно такая же, как при реконструкции пострадавшее здания, — более 100 млн руб.

Сейчас, по словам Андрея Кулижникова, дети занимаются в бывшем здании техникума и школах искусств. Своего концертного зала у «Районного Дома культуры» теперь нет, мероприятия проводят на базе общеобразовательных учреждений и городских клубов.

Отметим, что районный Дом культуры (до 90-х годов назывался Дом культуры бумажников, так как находился на балансе Вишерского целлюлозно-бумажного завода) открыли в 1956 году взамен сгоревшего клуба им. Дзержинского. Здание было построено в стиле соцреализма: фронтоны, строгие колонны, оригинальная лепнина, росписи на стенах (16 союзных республик в виде девушек в национальных костюмах) и фрески с видами вишерской природы. Как сообщается в группе в «Вконтакте» «ТВОЯ Вишера», районный Дом культуры был уникальным зданием — подобных ДК на Урале всего пять.

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