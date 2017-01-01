Краевой минпромторг начал отбор производителей регионального значения

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Отбор организован в рамках реализации федерального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его ключевым мероприятием является «поддержка реализации промышленными предприятиями корпоративных программ повышения конкурентоспособности».

Предприятия-участники программы получают от Минпромторга России право на льготное кредитование инвестиционных проектов, ориентированных на экспорт (снижение процентной ставки на 4,5, субсидирование зарубежной сертификации и патентования своих инновационных продуктов, субсидирование транспортировки произведённой ими продукции за рубеж).

По данным минпромторга Пермского края, интерес к участию в проекте уже проявили 19 промышленных производителей Пермского края. Там рассчитывают кратно нарастить объёмы господдержки проектов экпортно ориентированных предприятий региона.

Заявки принимаются до 18:00 15 мая 2019 года.