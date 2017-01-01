В Пермь в рамках Пасхального фестиваля приедут оркестр и хор Мариинского театра

Валерий Гергиев выступит в Перми уже через месяц

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Пасхальный фестиваль, который возглавляет Валерий Гергиев, откроется в Москве, в Большом зале консерватории, 28 апреля и продолжится туром по стране. Одним из пунктов поездки будет Пермь, сообщает телеканал «Культура».

Открытие XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится 28 апреля в Большом зале консерватории. На следующий день симфонический оркестр Мариинского театра отправится в Пасхальный тур, который пройдёт по городам: Москва, Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Владимир, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Брянск, Смоленск.

Сейчас точная дата выступления в Перми неизвестна. Очевидно, что это будет самый конец апреля или же начало мая. Продолжительность тура — всего 16 дней, и Пермь заявлена одной из первых точек выступления.

«Задача — чтобы праздник русской музыки прошёл в максимальном количестве городов. Это фестиваль Московский Пасхальный, но идёт он в регионах», — рассказал телеканалу Валерий Гергиев, художественный руководитель Московского Пасхального фестиваля, народный артист России.