Обнародована программа визита Дмитрия Медведева в Пермь

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Сегодня, 2 апреля, с рабочим визитом Пермь посетит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер проведёт встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, на которой обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Встреча пройдёт на территории технопарка Morion Digital, где председатель правительства посетит компании Promobot и АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В мероприятиях примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководители министерств и ведомств.

В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.