Пермь — третий город из миллионников по динамике роста цен на новостройки

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Пермь стала третьим городом-миллионником России по годовой динамике роста цен на 1 кв. м в новостройках. Такие данные предоставил портал о недвижимости domofond.ru.

По данным аналитиков портала, динамика в Перми составила 12,7%. Больше — только в Казани (16,2% ) и Москве (13,6% ) . При этом средняя цена 1 кв. м среди 16 крупнейших городов в Перми только восьмая — 59,1 тыс. руб. Самая высокая, как обычно, — в Москве (228,5), самая низкая — в Челябинске (40,5 тыс. руб.).

Причём цены в Перми значительно уступают среднероссийским — 69,2 тыс. руб. В среднем по России цена за год выросла на 10,9%.