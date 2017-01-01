В Прикамье будут созданы модельные библиотеки и виртуальные концертные залы

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Библиотеки и дома культуры Пермского края получат в 2019 году из федерального бюджета порядка 23 млн руб. в рамках национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек (10 млн руб.) и виртуальных залов (13 млн руб.), сообщают в краевом минкульте.

Межпоселенческая централизованная библиотека Краснокамска, Чёрмозский городской дом культуры, культурно-досуговый центр «Орфей» Добрянки стали победителями конкурсного отбора Министерства культуры РФ на создание виртуальных концертных залов.

Создание виртуальных концертных залов — это оснащение современным техническим оборудованием, способным транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов. Основная идея проекта — дать возможность жителям всех регионов России слушать концерты лучших коллективов и солистов в режиме онлайн.

Кроме того, поддержку из федерального бюджета получат две муниципальные библиотеки города Перми: библиотека №1 им. Л. Н. Толстого и библиотека №8 им. Н. А. Островского. Они победили в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек.

Модельные библиотеки — это современное библиотечное пространство, обеспеченное доступом к новейшим отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, оснащённое высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, имеющее точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».

Каждая библиотека-победитель нацпроекта получит 5 млн руб. на пополнение фондов новыми книжными, периодическими изданиями, проведение текущих ремонтных работ, создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и внедрение новых информационных систем, и оборудование для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к интернету и др. мероприятия.

До конца 2019 года Министерство культуры РФ проведёт ещё несколько конкурсных отборов, среди них — на строительство сельских домов культуры, реновацию учреждений культуры, реализацию проектов «Волонтёры культуры», конкурсные отборы творческих коллективов, переподготовка кадров и прочее.