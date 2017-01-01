Пермские МФЦ примут участие в пилоте, направленном на сокращение сроков предоставления услуг

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Пермский край стал одной из 16 пилотных площадок федерального проекта «Бережливый многофункциональный центр». Основная задача проекта — повысить качество и скорость обслуживания заявителей в многофункциональных центрах «Мои документы», сообщает сайт губернатора и правительства края.

В рамках проекта будут определены основные издержки в организации предоставления услуг: сколько времени уходит на консультирование посетителей, заполнение заявлений, обработку документов, где скрываются основные временные потери.

Работа по повышению качества и скорости обслуживания в МФЦ ведётся пермским МФЦ не первый год. Так, внедрение системы предварительного заполнения заявлений на гостевых компьютерах по некоторым популярным услугам привело к снижению времени обслуживания в «окне» (например, при получении загранпаспорта). А переход на электронное взаимодействие с ГУ МВД позволил существенно уменьшить сроки предоставления услуг. Сейчас получить справку об отсутствии административных наказаний за употребление наркотических средств возможно не за 30 (как это было раньше), а всего за 3 дня.

Завершить пилотный проект «Бережливый МФЦ» планируется до конца нынешнего года.