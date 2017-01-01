Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 2 апреля
Кузнецов своего счастья. Главе Пермского района Александру Кузнецову предстоит непростая кампания, но заменить его некем.
Анатолий Маховиков: Нелегальный бизнес всегда несёт вред легальному. Бизнес-омбудсмен Пермского края — о компромиссах, киосках, перевозчиках и избыточных проверках.
Здесь начинался город. Обнаружено место первой пермской крепости.
Возрождение Егошихи. На градсовете обсудили преобразование территории Разгуляя к 300-летию Перми.
Поколение одного клика. Как строится работа школ в эпоху цифровизации.
«Каждый год люди в Перми получают травмы на одних и тех же улицах». Развеиваем мифы и подтверждаем факты о гололёде и реагентах с руководителем аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анной Климентовой.
Новая нефть. Учёные-экономисты попытались оцифровать будущее Прикамья.
Мелодии трёх миров. Композитор Игорь Машуков отпраздновал юбилей одновременно с Днём театра.
Что Сибирь, что Аляска — два берега. Краевой архив издал книгу, связанную с историей Русской Америки.
Экспромт в театральном стиле. Юрий Жарков подарил Пермской галерее свои театральные эскизы.