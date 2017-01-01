В Прикамье на 16,9% выросло количество выданных автокредитов

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Пермский край стал десятым в рейтинге регионов России по количеству выданных автокредитов. За январь-февраль этого года было выдано 3168 автокредитов, что на 16,9% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в «Национальном бюро кредитных историй».

Рост выдачи автокредитов проходит на фоне улучшения условий автокредитования, в том числе благодаря поддержке автопроизводителей, отмечают в бюро. Таким образом, автокредит остаётся одним из наиболее удобных инструментов для покупателей автотранспортных средств. Следует также отметить рост вторичного рынка: многие банки развивают программы кредитования б/у автомобилей. И всё это — несмотря на завершение ряда госпрограмм льготного автокредитования.