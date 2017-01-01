В Перми на торги выставлена половина мест под наружную рекламу

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Фото: Алёна Ужегова

Администрация Перми продолжает выставлять на аукционы места под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения. Объявлены ещё четыре аукциона, на которые выставлены 140 лотов (один лот — одно место).

На них разыграют двусторонний «сити-формат», двусторонние и трёхсторонние сити-борды и двусторонние щиты. Самый маленький формат (он же и самый «дешёвый») — «сити-формат» площадью 4,32 кв. м со стартовой ценой 13,6 тыс. руб. Самый крупный — щиты площадью 36 кв. м. Стартовые цены на них варьируются в зависимости от месторасположения (от 108,3 тыс. руб.). Самые «дорогие» щиты — на Восточном обходе с начальной стоимостью 216,7 тыс. руб.

Больше всего рекламных конструкций будет разыграно на шоссе Космонавтов (13) и бульваре Гагарина (12). Аукционы состоятся с 13 по 16 мая.

Напомним, по новой схеме размещения наружной рекламы в городе должно быть 916 конструкций. Причём вся крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис». Три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Остальные аукционы (с третьего по пятнадцатый) состоятся с 18 апреля по 16 мая. На всех назначенных на настоящий момент аукционах должно быть разыграно 455 лотов, что составляет половину из всех предполагаемых мест.