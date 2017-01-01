Более тысячи человек уже зарегистрировались для участия в Пермском марафоне — 2019

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За неделю на Пермский международный марафон зарегистрировались более тысячи человек. Регистрация проходит на сайте марафона, напоминают его организаторы.

На разные дистанции спортивного события регистрацию прошли уже 1043 человека. Востребованной оказались новая дистанция 1,5 км для детей (8 лет и младше), а также дистанция в 3 км для любителей здорового образа жизни. На них зарегистрировались 350 и порядка 360 человек соответственно.

На марафон — 42,195 км — регистрацию прошли на сегодня более 60 человек из Перми и Пермского края, Самары, Нижнего Тагила, Магнитогорска, Удмуртской Республики, Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа. На полумарафон зарегистрировались чуть более 80 человек, на 10 км — около 120 человек, на новую дистанцию в 5 км — порядка 70 человек.

Пермский международный марафон пройдёт 7 и 8 сентября. Принять участие в забегах в этом году, по оценке организаторов, смогут до 10 тыс. участников.