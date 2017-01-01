В Перми на неделе потеплеет до +9°

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В Перми рабочая неделя с 1 по 5 апреля ожидается первой по-настоящему весенней, с устойчивой «плюсовой» дневной температурой.

Как сообщает Гидрометцентр, всю неделю температура воздуха в дневное время будет достигать 5—9°. Самым тёплым днём ожидается пятница, 5 апреля. При этом большинство дней недели будут без осадков, с переменной облачностью.

В ночное время температура будет падать ниже нулевой отметки — максимум до -3, -5°.