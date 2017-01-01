«Газпромнефть» добилась ареста АЗС в Хмелях

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Судебные приставы произвели арест автозаправочной станции, расположенной в деревне Хмели на шоссе Космонавтов, 310. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Заправка является залоговым имуществом и принадлежит ООО «Либерта», являющемуся должником по исполнительному производству, возбуждённому судебными приставами Пермского района.

Согласно исполнительным документам, взыскание в размере более 50 млн руб. производится в пользу ООО «Газпромнефть — Региональные продажи».

В целях возврата многомиллионной задолженности представители «Газпромнефти» обратились к судебным приставам. Сотрудники УФССП арестовали данный объект недвижимости.

В ближайшее время автозаправочная станция будет передан на реализацию.