Лишь 4,5% въехавших в Пермский край иностранцев прибыли с туристической целью

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В 2018 году наблюдается сокращение прибывших в Прикамье иностранцев. Основные цели въезда иностранных граждан в регион — трудовая деятельность, деловая, обучение и частные поездки.

Такие выводы можно сделать из доклада о миграционной ситуации в Перми и Пермском крае за 2018 год начальника отдела иммиграционного контроля УВМ Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю Елены Мытаревой. Доклад был представлен в ходе первого в этом году заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Перми.

Докладчик отметила, что в прошлом году относительно 2017 года наблюдается незначительное снижение прибывающих иностранных граждан на территорию Пермского края. Вместе с тем иностранные граждане приезжают к нам из стран Азии, таких как Индия, Китай, Ирак, стран Евросоюза — Германии, Италии, Франции и СНГ. Основные цели въезда иностранных граждан в Россию — трудовая деятельность, деловая, туристическая, обучение и частные поездки.

Так, например, с туристической целью прибыли 4,5% от общего числа въехавших иностранных граждан. Наибольшее количество туристов, посетивших Пермский край, прибыли из Германии и Китая. Увеличилось количество иностранцев, желающих обучаться на территории нашего города.