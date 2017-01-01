Пермский край вошёл в десятку регионов по числу заявок на участие в федеральном проекте «ЕР»

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Встреча с участниками кадрового проекта «Политический лидер» партии «Единая Россия»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми состоялась встреча с участниками кадрового проекта «Политический лидер» партии «Единая Россия». Пермский край вошёл в десятку регионов по числу заявок на участие в проекте. В итоге от Прикамья было отобрано 69 участников, двое из которых попали на очный этап обучения в Москве, сообщают в региональном исполкоме партии.

Участниками очного этапа стали председатель ТОС «Новобродовский» Ринат Гисматулин и президент экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев:

— «Единая Россия» сегодня продолжает курс на обновление. Партии нужны компетентные в своих областях люди. Участники «Политического лидера» — это новые лица партии, они способны влиять на то, каким станет будущее региона в ближайшей перспективе. Например, они могут занять выборные должности при поддержке партии, пройдя процедуру предварительного голосования, или стать активистами проектов «ЕР», подходящих им по профилю.

На встрече её участникам рассказали о реализации проектов «Единой России», а также о проектах сторонников партии и «Молодой Гвардии».

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин отметил, что сегодня как никогда в реализации проектов «ЕР» на местах нужны новые лидеры. «Экология, сельское хозяйство, ЖКХ, культура — каждый сможет найти направление из 15 федеральных партийных проектов по душе, применив свои знания и компетенции», — дополнил Юрий Уткин.

Так, финалист конкурсного отбора «Политического лидера» Вячеслав Марков уже сегодня успешно реализует свои наработки в экологической сфере в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». По инициативе общественника до конца года в 840 школах Прикамья появятся специальные пакеты для сбора отработанных батареек. Долгосрочную акцию поддержали министерство образования Пермского края и региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго».