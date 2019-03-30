В ОАЭ пропала картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Как сообщает The New York Times, сотрудники Лувра в Париже и его филиала в Объединённых Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». В сентябре 2018 года картину собирались выставить в Лувре Абу-Даби, но экспозицию отменили без объяснения причин.

При этом французские чиновники рассчитывают показать картину в сентябре 2019 года в Париже на выставке, приуроченной к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Они надеются, что к этому времени полотно смогут найти.

Напомним, «Спаситель мира» датируется 1500 годом. Считается, что это последняя картина да Винчи, которая держалась в частной коллекции. В 2013 году бывший собственник «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил работу за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера, а в ноябре 2017 года продал шедевр за рекордные для торгов $450,3 млн. По информации СМИ, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однако организаторы торгов позже назвали другого покупателя: якобы им стал департамент культуры и туризма Абу-Даби.