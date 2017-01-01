В Перми рабочий чистил крышу аварийного дома и провалился в квартиру

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Как сообщают жильцы дома на ул. Юнг Прикамья, 29 в социальных сетях, 30 марта работники управляющей компании чистили крышу их дома от снега. Но когда рабочие спускались через чердак, перекрытие не выдержало и один из мужчин провалился в квартиру.

В результате никто не пострадал. Сейчас дыру временно закрыли листом фанеры.

Фото: группа в Вконтакте "Наш Закамск"

Отметим, блочный двухэтажный дом на ул. Юнг Прикамья, 29 (1951 года постройки) признан аварийным ещё в 2014 году.

Фото: yaplakal.com



