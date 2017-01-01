В «Пермской прогулке» приняли участие около 2 тыс. человек

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 30 марта, на базе спорткомплекса им. Сухарева и в лесном массиве за ним прошёл второй городской фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Он собрал участников из Перми и края, Саратовской, Челябинской, Воронежской областей и Удмуртской Республики, а также граждан Китая, Италии, Кот д'Ивуар.

Первыми в этот день на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанции 5 км и 10 км. Спустя некоторое время был объявлен старт для участников на дистанцию 3 км.

На финише всех участников ждали эксклюзивные медали. Кроме того, при предъявлении стартового номера можно было бесплатно получить чай, бутерброд и на выбор суп-пюре с гренками или гречневую кашу с тушёнкой.

Пока участники проходили свои дистанции, для зрителей состоялась культурно-спортивная программа. Кроме того, в течение всего фестиваля работала зона ЭКСПО, где желающие могли приобрести спортивные товары и услуги.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Так, абсолютными победителями на дистанции 10 км стали Андрей Батурин и Асса Шаркунова. Второе место на этой дистанции — у Алексея Зырянова и Леси Юхимец, третье — у Василия Пушина и Юлии Бороздиной. Абсолютными победителями на дистанции 5 км стали Халит Мухтасаров и Вероника Суранова, второе место на этой дистанции заняли Виктор Спирин и Елена Суранова, третье место — Вячеслав Ермаков и Наталия Макеева. Первое место на дистанции 3 км заняли Сергей Тереньтев и Галина Свешникова, второе — Рашит Мухтасаров и Нина Тереньтева, третье — Александр Шардаков и Екатерина Ежова.

Также были определены победители в каждой возрастной категории. Победители и призёры получили награды от партнёров и спонсоров мероприятия.

Также в рамках церемонии награждения проведена лотерея среди участников «Пермской прогулки», победители получили подарочные сертификаты.