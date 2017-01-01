В Прикамье обещают порывы ветра 15—20 м/с и гололедицу на дорогах

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По данным Пермского гидрометцентра, 30—31 марта в крае облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (ночью снег, мокрый снег, днём мокрый снег, дождь), ночью в отдельных районах слабая метель, слабые гололёдные явления. Ветер западный, юго-западный, 7—12 м/с, порывы 15—20 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6°, днём +2, +7°. Ночью и утром на дорогах гололедица.

МЧС рекомендует гражданам: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, незакреплёнными конструкциями.