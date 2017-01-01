Перерождение Егошихи

Концепцию преобразования долины Егошихи впервые показали на градсовете

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Впервые на заседании Градостроительного совета при главе Перми 29 марта рассмотрена концепция формирования культурно-рекреационного пространства в долине р. Егошихи.

Это грандиозный проект, как минимум один из самых крупных в истории города по почти единовременному преобразованию территории площадью примерно 70 га, причём в историческом центре города в окружении давно сформировавшейся застройки.



Проект должен быть реализован к 300-летию Перми в 2023 году и затронуть по вертикали расстояние от ул. Ленина до набережной и от Речного вокзала до цирка по горизонтали.

Проект представлял один из его авторов — Почетный архитектор России Виктор Воженников. Основатель проектной компании «Викар» (разрабатывает параллельно с бюро Speech Сергея Чобана, — Прим.). Основная идея — создать здесь культурный кластер с музеями, прогулочными зонами, ландшафтным парком, кафе, ресторанами, офисными помещениями, спортивными, образовательными и даже ремесленными центрами. Предварительно рассматривается там и обустройство канатной дороги и детской железной дороги.



Фото: Администрация Перми

Причём всё это не на «пустом месте», а в сочетании с её историчностью — именно в долине Егошихи и начался город Пермь в 1723 году. По сути, представленный Воженниковым вариант является адаптацией громкой идеи «Первогорода», где планируется восстановить старинные здания с мастерскими, плотиной и медиплавильными печами. Кластер включает и цеха завода им. Шпагина.



Более того, «новая» территория будет дополнением к существующему скверу им. Татищева: «плюс» к нему, а не вместе него.

«Территория обладает громадным историческим потенциалом. Она крайне важна для развития города к 300-летию Перми. Реализация проекта даст новый вектор культурного развития города», — заявил Виктор Воженников.

Докладчик подчеркнул, что представленный проект является лишь предварительным, в котором излагается главная идея, а не конкретные архитектурные и пространственные решения на каждом из рассматриваемых участков. В итоге она должна органично смотреться с находящимися внутри и рядом с ней 16 объектами культурного наследия, в том числе и первым каменным зданием Перми — Петропавловским собором.



Ни один из членов градсовета не высказался против общей концепцией, а новых пожеланий было очень много. В частности, архитектор Виктор Щипалкин посоветовал «ни в коем случае не заграждать набережную от нового пространства». Многие члены совета посоветовали детально проработать вопрос транспортной доступности, так как по первому варианту по 70 га планируется передвигаться исключительно пешком, а добираться до территории исключительно на трамваях.



Предусмотренные парковки (пока пять штук на 1,4 тыс. машино-мест) также вызвали множество вопросов. В частности, их месторасположение и массовость. В частности по проекту одна из парковок, расположенная недалеко от Речного вокзала будет 5-этажной почти на 343 машино-места. Нужна ли она вообще и не загородит ли вид на исторические места — один из ключевых вопросов. У некоторых экспертов возникли вопросы с проработкой ландшафта и извилистых пешеходных дорожек.



Тем не менее, большинство членов градсовета отметили, что столь историческая территория в любом случае обретает вторую жизнь.

«Это большой шаг к доступности территории. Наконец-то Разгуляй будет полностью открыт для людей, и этот факт положительный», — отметил архитектор Сергей Шамарин.

«Четыре года назад была впервые проработана идея «Первогорода», но тогда я сказал, что это утопические разговоры, так как на реализацию не было средств. Сегодня уже другие и экономические и политические условия. Приобретением завода им. Шпагина был «заложен» первый камень в преобразование территории», — резюмировал обсуждение мэр Перми Дмитрий Самойлов и добавил, что по столь грандиозному проекту градсовет будет собираться в среднем раз в полгода, чтобы прорабатывать уже конкретные детали и участки.



В частности, отдельное обсуждение предстоит по транспортной и пешеходной доступности, связи пространств на столь большом участке, цена реализации, вопрос развития набережной (участок от магазина «Речник» до Мотовилихинских заводов).





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