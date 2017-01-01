Глава Пермского района будет избираться по конкурсу

А председатель Земского собрания будет работать без зарплаты

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Александр Кузнецов

Фото: Сергей Федосеев

Депутаты Земского собрания Пермского района вчера, 28 марта, приняли решение о внесении поправок в устав территории. Они сократили число депутатов с 19 до 15.

По словам главы района Александра Кузнецова, это связано с «федеральным и краевым законодательством». «За пять лет мы росли, строили много, округа изменились по численности, - отметил Кузнецов. - Мы привели в соответствие». По его словам, 15 округов — оптимальный вариант с точки зрения непревышения 10%-й разницы в числе избирателей по округам.

Глава района при этом будет избираться по итогам конкурса, так же, как в других муниципалитетах Прикамья. Конкурсная комиссия, состоящая на паритетных началах из депутатов представительного органа и представителей краевой администрации, по итогам собеседований выберет двух претендентов, которых представит на утверждение местному парламенту. Соответствующие изменения в процедуры избрания главы были приняты ещё в прошлом году, говорят источники «Нового компаньона». При этом в действующей редакции устава, размещённой на сайте, фигурирует другая система: глава избирается из числа депутатов по предложению не менее трети от состава представительного органа.

Александр Кузнецов подтвердил эту информацию. Он сообщил также, что председатель Земского собрания района будет работать на неосвобождённой основе.