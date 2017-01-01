Директору Пермской филармонии присвоено почётное звание



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Галина Кокоулина стала заслуженным работником культуры Российской Федерации. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве культуры Пермского края. Новость о присуждении почётного звания пришла из Москвы 29 марта.

Галина Юрьевна Кокоулина — выпускница Пермского института культуры, стаж её работы в сфере культуры Пермского края составляет 31 год. Директором Пермской филармонии работает с ноября 2005 года.

Под её руководством было реализовано множество передовых проектов как в сфере концертной деятельности, так и в области новых технологий. Среди наиболее заметных — популярные авторские фестивали Владимира Спивакова и Дениса Мацуева, а также развитие сети виртуальных концертных залов, которая является наиболее разветвлённой среди филармоний российских регионов, и создание мощной и разнообразной системы концертных абонементов, которая совершенствуется ежегодно.

С 2005 г. Галина Юрьевна — инициатор и организатор ежегодного Международного фестиваля органной музыки, в котором участвует до 200 исполнителей. В настоящее время в рамках международных культурных отношений Пермская филармония плодотворно сотрудничает с 39 странами мира.



