Жители Прикамья активно используют 3,2 млн банковских карт

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По состоянию на 1 января 2019 количество эмитированных банковских платёжных карт в регионе составило 4,3 млн единиц на 2,6 млн жителей Пермского края. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,4%, сообщают в Банке России.

При этом количество «активных» карт, по которым была совершена хотя бы одна операция, за год увеличилось на 12,4% — до 3,2 млн. ед.



В структуре эмиссии 86% занимали расчётные (дебетовые) карты, остальное количество составили кредитные карты.



В течение 2018 года с использованием платёжных карт жители региона совершили 456,1 млн операций на сумму 671,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом количество операций в 2018 году возросло на 17,2%, а их объём — на 7,5%.



Чаще всего пермяки используют банковские карты при оплате товаров и услуг. Количество безналичных операций в крае выросло. В 2018 году их доля составила 87,3% (годом ранее — 84,2%), на операции по снятию наличных пришлось 12,7% от общего количества транзакций (годом ранее — 15,8%).



При этом по объёмам денежных средств операции по снятию наличных в 2018 году опережали безналичные транзакции примерно в два раза.