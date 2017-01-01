Компромиссный вариант

Новый корпус авиатехникума был одобрен при «массированной» архитектурной критике

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Фото: Администрация Перми

Градостроительный совет при главе Перми 29 марта рассмотрел проект строительства нового учебного комплекса Пермского авиационного техникума им. Швецова.

Его строительством запланировано на территории площадью 15 тыс. кв. м, ограниченной ул. Горького, Екатерининской и Луначарского. То есть рядом с местом настоящего расположения корпусов.



Проект разрабатывается ООО «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга и включает в себя новый корпус, реконструкцию существующих корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый корпус, который будет располагаться на перекрёстке ул. Горького и Екатерининской.

По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские. Поэтому в любом случае техникуму нужны дополнительные помещения. А так как эти корпуса являются историческими объектами, то сносить их нельзя. Плюс учебному заведению остро нужен новый корпус общежития.



Сама идея строительства комплекса не встретила возражения членов градостроительного совета, но в сторону руководства техникума и особенно в сторону разработчиков было высказано много возражений и по архитектурным решениям, и по детальному расположению комплекса.

Особой критике подвергся облик нового корпуса. По словам главного архитектора проекта Анны Ильиной, корпус будет отделан кирпичом (чтобы соответствовать расположенному рядом историческому объекту — лютеранской кирхе) и металлом (стилевое отнесение к отраслевому назначению заведения — авиации).

Тем не менее член градсовета, заместитель председателя гордумы Анатолий Грибанов заявил, что корпус «никак не украшает это место города». Архитектор Андрей Жуковский отметил, что «красный кирпич смотрится агрессивно на фоне соседних зданий». Почётный архитектор России Виктор Воженников пожурил авторов за то, что при всём желании корпус ну «никак не соотносится с кирхой». Также многие удивились, что около комплекса вообще не предусмотрены парковки.

Дическулу приходилось отбиваться — парковок нет, так как их некуда физически «воткнуть»: «У нас стоит очень сложная задача. При небольшой высоте и на ограниченной территории надо дополнительно разместить 1 тысячу учеников плюс разместить мастерские и лаборатории. На всё это деньги выделены очень маленькие — 480 млн руб.».



Мэру Перми Дмитрию Самойлову пришлось вступиться за авторов проекта:

«Решение должно быть принято с точки зрения баланса потребности и возможности между функциональностью, комфортом и красотой. Давайте не будем идеализировать этот участок. Мы помним отделение полиции, жилой дом, которые там находятся. Найти схожие архитектурные решения невозможно».

Соломоновым решением градсовета стало следующее: фасадное решение было одобрено, а компоновку квартала ещё раз предстоит обсудить.



Отметим, что по проекту новый корпус будет пятиэтажным, но первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он устанавливал до 20 м), но 26 февраля депутаты госдумы изменили высотность на «до 25 м».