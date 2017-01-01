Теле- и радиоканалы для освещения работы партий будут официально выбирать с помощью торгов Закон «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном собрании…» приведут в соответствие с федеральным законодательством

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Заседание Законодательного Собрания Пермского края

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 29 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект поправок в Закон Пермского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном cобрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

В 95-ФЗ «О политических партиях» субъект Российской Федерации обязан определить один региональный государственный телеканал и один региональный государственный радиоканал, которые могут освещать деятельность политических партий, представленных в законодательных органах региона.

Однако, как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в Прикамье нет государственных теле- и радиоканалов, и СМИ выбираются с помощью торгов. Отметим, что в конкурсной документации указывалось количество минут и то, что телеканал или радиоканал обязан предоставлять эфирное время парламентским партиям в равном объёме. Если какой-то партии по итогам месяца дали меньше времени, чем остальным, то в следующем месяце эти минуты ей должны компенсировать. Кроме того, в региональном законе говорится, что радиоканал и телеканал, которые осуществляют освещение деятельности политических партий, определяются указом губернатора Пермского края. Причём, если власти Прикамья решат поменять СМИ, то новые телеканал и радиоканал приступают к работе с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором истекает 30 дней со дня опубликования соответствующего указа губернатора.

Поэтому сейчас предлагается внести в региональный закон изменения и утвердить порядок определения телеканала и радиоканала, привлекаемых к освещению деятельности политических партий. В законопроекте прописано, что СМИ будут определяться администрацией губернатора Пермского края на основании проведения конкурсных процедур.

Также в документации к законопроекту говорится, что оценка регулирующего воздействия не нужна, так как законопроект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Крайизбиркома, который следит за соблюдением закона «О гарантиях равенства политических партий…», после внесения изменений принципиально в законе ничего не изменится.

В законе нет указания на то, как оплачивается деятельность телеканала. По закону деятельность приостанавливается во время избирательных компаний. В 2016 году прошли выборы в ЗС и Госдуму, потом были выборы губернатора, а потом выборы президента. В результате все эти избирательные компании наложились друг на друга. Летом прошлого года избирательная компания по выборам президента закончилось, и деятельность по освещению работы партий должна была быть восстановлена. Но аукцион до сих пор не объявлен, и теле- и радиоканал губернатором до сих пор не определен, поэтому деятельность по освещению работы партий в рамках этого закона не ведётся.

«Партии должны были сами инициировать этот вопрос и просить определить канал. Думаю, что весной-летом этот аукцион всё-таки объявят. Потому что предвыборный период закончился, и все понимают, что надо это делать», — пояснили в краевой избирательной комиссии.

Кроме этого, в законопроекте предложили определять СМИ не Указом губернатора, а решением администрации губернатора. В Крайизбиркоме пояснили, что это упростит работу аппарата и позволит быстрее подписывать документы.