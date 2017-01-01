Краевое министерство сельского хозяйства может возглавить гендиректор «Тортолино»

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Как стало известно «Новому компаньону» сразу из нескольких источников, на пост министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края рассматривается кандидатура Оксаны Бредневой, которая является собственником и генеральным директором ООО «Тортолино».

У Оксаны Бредневой значительный опыт работы в бизнесе. В разное время она была генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром», президентом ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», возглавляла ООО «Колбасовъ» и ООО УК «Гипсополимер». С декабря 2017 года возглавляет ООО «Тортолино».



Напомним, что после выхода на пенсию главы краевого управления Россельхознадзора Халиля Гузаирова действующий министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков считается главным претендентом на его пост. По данным источников «Нового компаньона», он может приступить к обязанностям уже в апреле.

Александр Козюков занял пост краевого министра сельского хозяйства в феврале 2017 года. До этого с мая 2009 года был главой Уинского муниципального района. С 2005 года — главой Уинского сельского поселения.

Связаться с Оксаной Бредневой не удалось, она не отвечает на звонки по мобильному телефону.





