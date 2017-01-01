Дмитрий Самойлов озвучил планы по развитию набережной в этом году В этом сезоне появится зона семейного отдыха и начнутся работы на спортивной части

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Строительные работы на набережной

Фото: Instagram

В Перми возобновились работы по реконструкции набережной. Как сообщил в Инстаграме мэр города Дмитрий Самойлов, в этом строительном сезоне будет сооружена зона семейного отдыха и подготовлено основание под спортивную часть.

Сейчас на участке от Соборной площади до порта Пермь началось устройство фундаментов под элементы оборудования детской площадки. Там уже проложены сети инженерных коммуникаций и наружного освещения.

«Напомню, что по функциональному зонированию набережной центральная часть отведена под культурные мероприятия — фестиваль «Выходные на набережной», проект «Зима на набережной» со светомузыкальными проекциями пользуются большой популярностью у горожан. Сегодня эта территория воспринимается пермяками как интерактивное пространство», — пишет глава города о планах на этот строительный сезон.

На участке от интеллектуального кафе до Коммунального моста будет размещена зона семейного отдыха с детской площадкой.

Участок от Коммунального моста до порта Пермь отведён под занятия спортом. Точками притяжения здесь станут спортивная и воркаут-площадка, беговая дорожка.

В течение этого строительного сезона на участке от Соборной площади до Коммунального моста будут установлены детская площадка, тёплая комната матери и ребёнка, проведено обустройство тротуаров, высажены деревья и оборудованы малые архитектурные формы. На участке от Коммунального моста до порта Пермь будет выполнено бетонирование основания спортивной площадки и беговой дорожки.

«Часто бываю на набережной в выходные. С приходом тёплой погоды здесь уже гуляют сотни людей, поставил задачу перед департаментом культуры в этом году запустить событийную линейку пораньше, чтобы наполнить пространство набережной мероприятиями» — завершает свой пост глава города.