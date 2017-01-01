Прикамье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на конкурс Фонда президентских грантов

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Объединённый экспертный совет Фонда президентских грантов дал старт независимой экспертизе проектов, представленных на первый конкурс президентских грантов 2019 года. Эта работа будет идти два месяца, победители конкурса должны быть названы не позднее 1 июня, сообщают в администрации губернатора Прикамья.

В топ-10 регионов, подавших больше всего проектов на первый конкурс 2019 года, исключая Москву, вошли: Волгоградская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская и Белгородская области, Красноярский и Пермский края.

На первый конкурс было подано 9011 проектов, однако экспертный совет рассмотрит 8251 проект. 701 проект не был допущен до экспертизы, ещё 59 проектов были отозваны самими заявителями.

Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объёму направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года, организации Пермского края получат 157 млн руб. на реализацию заявленных проектов.