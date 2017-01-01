Три бывших руководителя УК осуждены за мошенничество

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Мотовилихинский районный суд Перми огласил приговор членам преступной группы, похитившим денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье», в сумме более 26 млн руб. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года, сообщают в «Т Плюс».

Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчётный центр ООО «ИРЦ-Прикамье».

По решению суда бывший директор ООО «УК «ПМК» Владимир Кулешов приговорён к 4 годам лишения свободы, директор ООО «УК «КОД» Виктор Елупов — к 5 годам, бывший директор ООО «УК «Профи Дом» Алексей Бочкарёв — к 4 годам. Все осуждённые будут отбывать сроки в колониях общего режима. Кроме того, им вынесен запрет занимать руководящие должности в системе ЖКХ сроком на 2 года.

Все экс-управленцы взяты под стражу в зале суда. Суд также постановил продлить срок ареста, наложенного на имущество осуждённых, до завершения рассмотрения исков о возмещении нанесённого ущерба. Напомним, уголовное дело было возбуждено в марте 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом стали факты хищения денежных средств, подлежащих перечислению поставщикам энергоресурсов.

Это уже не первый приговор по данному делу. В феврале 2017 года экс-директору ООО «ИРЦ-Прикамье» Виталию Криницину было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф в размере 500 тыс. руб.Также было арестовано имущество Криницина общей стоимостью не менее 3 млн руб. в счёт возмещения ущерба.

В апреле 2017 года суд приговорил финансового консультанта ООО «ИРЦ-Прикамье» Алексея Сенокосова к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Также осуждён участник той же преступной группы Андрей Овсянников, который приговорён к 2 годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб. Приговоры суда вступили в силу.

В рамках следствия были установлены противоправные действия с платежами жителей, дома которых обслуживали управляющие компании ООО «УК «КОД», ООО УК «МАКО», ООО «УК «ПМК» и ООО «УК «Профи-дом».