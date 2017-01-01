Пермские нефтяники получили тысячу заявок на конкурс социальных и культурных проектов

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Сильвинитовые медведи ждут своих обладателей

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Конкурсная комиссия завершила приём заявок от соискателей грантов XVIII конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской Республике и Башкортостане. Имена победителей станут известны 23 апреля, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Впервые церемония вручения грантов победителям конкурса от нефтяников пройдёт одновременно с вручением статуэток селенитовых медведей за лучшую реализацию проектов прошлого года. Мероприятие соберёт самых инициативных жителей Прикамья, Удмуртии и Башкортостана 23 апреля в ДК им. Гагарина в Перми. Помимо церемонии вручения статуэток и грантов для участников конкурса будут организованы мастер-классы и дискуссии о продвижении проектов в медиасреде.

Комиссия рассмотрела порядка 1 тыс. заявок в трёх традиционных номинациях конкурса: «Спорт», «Экология», «Духовность и культура». Символично, что в Год театра в России самой популярной стала тематика культуры, сохранения истории и традиций. В последние годы нефтяники делают ставку на самобытность, пользу и оригинальную подачу проектов.

«На Пермской земле 90 лет назад нашли первую нефть, а позже именно здесь зародился конкурс для людей с неисчерпаемым душевным потенциалом. Мы гордимся нашими проектантами, которые, как и наши первопроходцы, преодолевая трудности, исполняют свои мечты и делают жизнь людей лучше», — отметил Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области.

В 2002 году Пермский край стал родоначальником конкурса социальных и культурных проектов среди территорий, где ведут деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ». Конкурс является эффективным инструментом для решения социальных проблем районов деятельности компании. Авторы проектов сами создают клубы по интересам, проводят спортивные и культурные мероприятия, сохраняют и обогащают национальные традиции.

По сообщению пресс-службы