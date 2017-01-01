Владимир Спиваков обещает пермякам сыграть на скрипке Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдёт в десятый раз

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Объявлена программа X Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...».

Откроется фестиваль 5 июня выступлением Национального филармонического оркестра России (НФОР) под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова. В программе — увертюры, арии и дуэты из опер. Солисты — Екатерина Морозова, сопрано, и Алексей Неклюдов, тенор.

6 июня с Национальным филармоническим оркестром России сыграет Андрей Коробейников (фортепиано). В программе — Массне, «Дивертисмент из оперы «Сид»; Равель, «Концерт №1 для фортепиано с оркестром соль мажор», «Вальс» и «Болеро».

7 июня, в третий день фестиваля, солировать в выступлении НФОР будет сам маэстро Спиваков, который исполнит на скрипке «Концерт для скрипки ми минор» и «Глория» ре мажор, RV 589» Антонио Вивальди, а также «Мессу до мажор KV 317, («Коронационная»)» Моцарта.

8 июня состоится гала-концерт победителей конкурса им. В. Крайнева.

9 июня состоится закрытие фестиваля. Программа пока организаторами не раскрывается.

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