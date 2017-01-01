Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 29 марта

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Весна на футбольной улице. В Перми открыли крупнейший крытый спортивный объект города.

Детсад становится ближе. В Перми открыли новый детский сад «Гармония».

Ледовый городок 2.0. Администрация Перми рассказала о работе по борьбе с гололёдом.

Мы начинаем марафон! Началась регистрация для участия в Пермском международном марафоне.

Всю неделю — о воде. В Перми стало традицией проводить мероприятия к Международному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Есть вопросы? Обращайтесь. Жалобу в прокуратуру пермяки смогут направить через МФЦ.

Юридическая консультация. На вопросы читателей отвечает практикующий юрист.

Батарейка, сдавайся! В школах Прикамья появятся пункты сбора батареек.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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