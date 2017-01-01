Фонд капремонта объявил аукцион на замену лифтов в 54 домах
Предполагается, что это будут последние торги в рамках ускоренной программы по замене устаревшего лифтового оборудования
Вчера, 27 марта, Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработку проектной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования. Начальная цена контракта составляет более 345,5 млн руб.
Подрядчику нужно будет заменить 140 лифтов в 54 домах. Два лифта находятся в Чайковском, один — в Добрянке, а остальные — в Перми. Все они были установлены в 1976—1996 годах. Работы требуется выполнить за 280 дней с момента заключения контракта.
Заявки на аукцион принимаются до 16 апреля. Сам аукцион должен состояться 26 апреля.
Отметим, что ранее пресс-служба Фонда капремонта сообщала, что до 2020 года в Прикамье в рамках ускоренной программы по замене устаревшего лифтового оборудования планируется заменить 1007 лифтов в 378 домах. В 2017—2018 годах фонд уже заменил 490 лифтов в 190 домах региона. Договоры на замену ещё 362 лифтов в 133 домах уже заключены. А аукционы на оставшиеся 55 домов планируется провести в этом году.