Во Всеволодо-Вильве приставы за долги арестовали муниципальную котельную

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В рамках взыскания многомиллионного долга в пользу ресурсоснабжающей компании судебные приставы наложили арест на котельную, находящуюся в собственности Всеволодо-Вильвенского городского поселения Александровского района, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения как с субсидиарного должника задолженности за газ, тепло и электроэнергию в размере более 7 млн руб.

В добровольном порядке орган местного самоуправления долг не погашал, отмечают в УФССП. В результате наложен арест на принадлежащее организации-должнику движимое и недвижимое имущество: котельную и находящееся в ней оборудование. Предварительная стоимость арестованного имущества составила более 2 млн руб. В настоящее время готовится пакет документов для передачи имущества на реализацию. Работа по взысканию долга продолжается.