Завершается регистрация для участия в фестивале скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»

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Сегодня, 28 марта, — последний день регистрации для участия в фестивале скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Мероприятие пройдёт в субботу, 30 марта, на базе спортивного комплекса им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а), напоминают организаторы фестиваля.

Уже обнародована программа «Пермской прогулки». Так, торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. После чего участники дистанций 5 км и 10 км уйдут на построение. Старт им будет дан в 10:30. Масс-старт на дистанцию 3 км состоится в 11:30.

Сразу после финиша и традиционного получения медалей все участники смогут в специальном пункте питания бесплатно при предъявлении стартового номера получить чай, бутерброд и на выбор суп-пюре с гренками или гречневую кашу с тушёнкой.

Пока участники будут проходить свои дистанции, для зрителей будет предусмотрена культурно-спортивная программа. Кроме того, в течение всего фестиваля будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести спортивные товары и услуги.

Церемония награждения начнётся в 12:20. Тогда же будут объявлены победители и призёры среди мужчин и женщин на каждой дистанции, а также победители в каждой возрастной группе.

Так, победители и призёры в абсолютном зачёте получат кубки и дипломы. Победителей в возрастных группах наградят дипломами. Каждый из них получит призы от партнёров фестиваля.

В рамках церемонии награждения будет проведена лотерея среди участников «Пермской прогулки», победители получат палки для скандинавской ходьбы, пульсометры, шагомеры.

Отметим, что регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка» продлится до 28 марта включительно на сайте умный-спорт.рф. Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров — бесплатное. Сегодня на разные дистанции регистрацию прошли порядка 1700 человек.

Напомним, что выдача стартовых пакетов участникам фестиваля скандинавской ходьбы пройдёт 28 и 29 марта с 10:00 до 20:00 во Дворце спорта «Орлёнок».