Начался отборочный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Пермском крае, как и во всём Приволжском федеральном округе, начался региональный отборочный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Фестиваль студенческих и школьных творческих коллективов организован по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

О старте фестиваля «Театральное Приволжье» Игорь Комаров объявил 27 марта в нижегородском театре «Комедiя» в ходе торжественных мероприятий в честь Дня театра.

Уже в этом году фестиваль «Театральное Приволжье» может объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа.

Региональные этапы определят сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Этим коллективам и предстоит выступить в финале, по итогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса». Постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

В Перми новый окружной проект был анонсирован в ходе краевого форума работников культуры в Доме народного творчества «Губерния». Руководителям творческих коллективов Прикамья и представителям муниципальных управлений и отделов культуры о концепции фестиваля рассказал главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

«В Пермском крае действуют более ста школьных театральных коллективов и семь студенческих театров. И я уверен, что у Пермского края есть все шансы, чтобы стать безусловным фаворитом нового окружного проекта», — подчеркнул Сергей Половников.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — новый общественный проект ПФО для вовлечения молодёжи в театральную среду в целях расширения её культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодёжного театрального искусства.

Пермскому краю на региональном этапе предлагается определить по одному лучшему студенческому и школьному спектаклю, используя механизмы зрительского и экспертного голосования.

Спектакль должен быть настоящим событием в области студийного театрального движения, отвечающим просветительским, гуманитарным и культурным ценностям общества.

Лучше спектакли будут показаны по региональным телевизионным каналам, а также доступны для просмотра и оценки на специально созданном сайте фестиваля.

Окружной этап планируется провести в ноябре, а в декабре лучшие спектакли, лучшие режиссёры, актёры и актрисы будут награждены в финале фестиваля памятными призами и денежными грантами.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным.

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